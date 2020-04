Compte enfant Disney+ : comment faire et quelles différences ?

Bien que le catalogue Disney soit très axé films d’animation et programmes pour les plus jeunes, il y a certains programmes que l’on ne souhaite pas forcément faire découvrir aux enfants. On pense notamment à certains Star Wars ou Marvel. Ou peut-être que l’on veut simple axer un compte pour son enfant. Disney+ permet de créer un profil type, et on vous apporte quelques précisions.

Comment créer un profil enfant ?

La création d’un profil enfant est très simple. Tout d’abord, il faut disposer d’un compte Disney+, c’est logique puis :

Rendez-vous sur le site officiel et connectez-vous (vous pouvez aussi le faire via l’application)

Sur votre icone (généralement en haut à droite), faites « Ajouter Profil »

Choisissez une icône parmi les personnages proposés

Définissez un nom et cochez « Profil Enfants »

Et voilà. Par défaut, il faut savoir que la lecture automatique est désactivée sur les comptes enfants. De plus, il est nécessaire de disposer d’au moins un profil parent. Donc le compte principal ne peut être désigné comme Profil enfant.

Compte enfant Disney+, qu’est-ce qui change ?

Quelles sont les différences entre un compte normal et un profil enfant me direz-vous, étant donné que Disney+ est tout de même un service avec de nombreux programmes jeunes ? C’est justement là le changement majeur. Sur un compte enfant, les préférences changent totalement et certains programmes ne sont plus du tout proposés parmi lesquels ont peut noter les Marvel, Star Wars ou encore les programmations qui viennent de National Geographic.

Il n’y a désormais plus que les dessins-animés et les programmes pour les plus jeunes. L’interface aussi a été retravaillée, avec des bords plus arrondis. Ainsi, sur la page d’accueil, on y retrouve La Maison de Mickey et d’autres productions Disney Junior, les séries Disney Channel, ou encore les films d’animation réparties sous des thématiques (comme Magie et contes de fées avec les princesses).

Si vous voulez en savoir plus sur le service de VOD, on vous propose un article récapitulatif pour tout connaître de Disney+. On y parle des différentes offres au lancement mais également le catalogue déjà disponible ou encore les appareils compatibles.