Disney+ : Toutes les nouveautés au lancement

C’est aujourd’hui, 7 avril, que Disney+ est disponible en France. Après vous avoir parlé des offres de lancement ou encore des appareils compatibles, on fait le point sur le catalogue, les programmes originaux, ainsi que les exclusivités qui arriveront dès la sortie du service de SVOD. Comme nous avons pu le voir depuis maintenant quelques années, Disney s’est bâti un véritable empire, en acquérant notamment la division cinéma de Marvel, Lucasfilm, National Geographic ou encore plus récemment la Fox. Tout cela, permet au géant américain de proposer un catalogue dense dès son arrivée sur le marché.

Les programmes originaux

Tout comme l’ensemble des services de SVOD, Disney+ arrive avec son lot de programmes originaux. D’ailleurs, son arrivée en France soumet le groupe à la fameuse réglementation du CSA, ce qui fait que le service devra produire un certain ratio de productions sur le territoire français. En attendant, voici les programmes originaux proposés par Disney+ à partir du 7 avril.

Films

La Belle et le Clochard

Stargirl

Timmy Failure : des erreurs ont été commises

Togo

Elephants

Les manchots : une vie à risque

Plongée dans le monde des dauphins

Sur la route des éléphants

On retrouve ainsi du côté des films, de nombreux documentaires issus de la division Nature de Disney. Parmi les gros titres, on notera tout de même l’adaptation live de La Belle et le clochard, qui devrait remporter un beau succès pour les fans du dessin animé original.

Séries

High School Musical : La comédie Musicale saison 1

Journal d’une future présidente saison 1

Star Wars : The Clone Wars saison 7

The Mandalorian saison 1

Bien entendu, comme vous pouvez le lire, deux gros titres semblent incontournables : Les fans de science-fiction pourront foncer voir The Mandalorian qui s’annonce comme la série incontournable et un véritable retour aux sources dans l’univers Star Wars. Pour les amoureux de comédies musicales et des premiers films, High School Musical arrive en série télévisée, avec peut-être, de nouvelles chansons iconiques.

A noter, que de nombreuses autres émissions empruntant un format télévisuel arriveront sur la plateforme :

A vous Chef !

Chien d’Aveugle en devenir

Dimanche en famille

Disney’s Mariages de rêve

Il était une fois les Imagineers

L’atelier de Justin

Le monde selon Jeff Goldblum

Les coulisses de Disney

Marvel Projets Héros

Pixar en Vrai

Sous les feux de la rampe

Une journée à Disney

Parmi celles-ci, on notera particulièrement l’émission Il était une fois les Imagineers, revenant sur la genèse des parcs Disneyland, qui s’annonce passionnante pour les amateurs de parcs d’attractions. A noter qu’en plus de tout cela, on retrouvera également en exclusivité l’ensemble des courts-métrages Disney et Pixar tels que les sublimes Downtown ou Purl.

Disney

Alors maintenant, on rentre dans le gros du catalogue. Globalement, vous retrouverez les films d’animations Disney, les films lives de Disney, mais aussi ceux de Disney Channel. Voici en vrac une liste non exhaustive de ce que vous allez pouvoir retrouver concernant cette partie-là.

Alice au Pays des Merveilles (animation et live)

Aladdin (animation et live)

Bambi

Benjamin Gates

Blanche neige et les Sept Nains

Camp Rock

Cendrillon (animation et live)

Chérie j’ai rétrécit les gosses

Dumbo (animation)

Fantasia

Hercules

High School Musical

Hocus Pocus

Into The Woods

James et la pêche géante

Kuzco

L’étrange Noel de Monsieur Jack

La belle au bois dormant

La Belle et la bête (animation)

La belle et le clochard (animation et live)

La coccinelle

La petite sirène

La princesse et la grenouille

La reine des neiges (uniquement le premier)

Le bossu de Notre-Dame

Le Livre de la jungle (animation et live)

Le monde de Narnia

Le Roi Lion (animation)

Les 101 Dalmatiens (animation et live)

Les Aristochats

Les Mondes de Ralph

Les muppets

Les Nouveaux Héros

Lilo et Stitch

Maléfique

Mary Poppins

Merlin l’Enchanteur

Mickey

Mulan

Peter Pan

Pinocchio

Pirates des Caraïbes

Pocahantas

Raiponce

Robin des bois

Rox & Rouky

Tarzan

Tron

Vaïana

Winnie L’Ourson

Zootopie

Bien entendu, de nombreuses autres programmes estampillés Disney sont disponibles comme l’ensemble des émissions, et séries que nous avons pu voir sur Disney Channel, que ce soit pour tout les âges, allant de Docteur La Peluche à Hannah Montana en passant par Kim Possible ou encore plus récemment, l’excellente Bande à Picsou.

Pixar

Racheté depuis le milieu des années 2000 par Disney, c’est en toute logique que le catalogue de Pixar soit disponible sur la plateforme. On pourra ainsi retrouver :

1001 Pattes

Cars 1 et 2

L’Histoire de Pixar

Là-Haut

Le Monde de Dory

Le Monde de Nemo

Le voyage d’Arlo

Les Indestructibles (le 1er uniquement)

Monstres et Cie

Monstres Academy

Ratatouille

Rebelle

Toy Story 1 à 3

Vice-Versa

Wall E

Du côté de Pixar, vous pourrez également (re)découvrir l’ensemble des courts métrages déjà sortis par le passé tel que Bao ou Le joueur d’échecs.

Marvel Studios

Racheté en 2009, Marvel Studios a rejoint l’écurie de la souris aux grandes oreilles, permettant de développer ce que l’on appelle maintenant le très fameux MCU. Vous aurez donc l’occasion le 7 avril de retrouver sur Disney+ les films suivants :

Ant-Man

Avengers

Avengers : l’ère d’Ultron

Captain America : First Avengers

Captain American et le soldat de l’Hiver

Captain America : Civil War

Doctor Strange

Iron Man

Iron Man 2

Iron Man 3

Les Gardiens de la Galaxie

Thor

Thor Le Monde des Ténèbres

Suite au rachat de la Fox par Disney, d’autres films issus de l’univers Marvel sont également proposés au sein du catalogue :

Les Quatre fantastiques

Les Quatre fantastiques et le Surfeur d’argent

Les Quatre Fantastiques (2015)

Les Quatre Fantastiques (2015) Wolverine : Le combat de l’Immortel

X-Men

X-Men 2

X-Men : L’affrontement final

X-Men Origins : Wolverine

X-Men Le Commencement

X-Men : Days of future past

X-Men : Apocalypse

Et pour finir, ajoutons à cela quelques films d’animations sortis également issus de l’univers Marvel :

Hulk : Le Royaume des Cauchemars

Iron Man & Captain America : L’union des super-héros

Marvel Super Heroes : Les gladiateurs de Glace.

Bien entendu, nous retrouverons également une bonne partie des séries d’animation Marvel telles que Avengers Rassemblement ou Ultimate Spider-Man. Du côté des séries live, on retrouvera les saisons de Les agents du S.H.I.E.L.D ou encore Inhumans. Et en petit bonus, vous pourrez également voir les documentaires Marvel : 75 ans, du papier au monde entier et Marvel : La naissance d’un univers.

Star Wars

C’est en 2012 que Lucasfilm – détenant notamment les droits de Star Wars – a été racheté par Disney. Il est donc logique de retrouver à la fois les films originaux Star Wars, mais aussi une partie de la nouvelle trilogie, instaurée sous l’ère Disney.

On retrouvera ainsi :

Star Wars : La Menace Fantôme

Star Wars : L’Attaque des clones

Star Wars : La revanche des siths

Star Wars : Un Nouvel Espoir

Star Wars : L’empire contre-attaque

Star Wars : Le Retour du Jedi

Star Wars : Le Réveil de la Force

Rogue One : A Star Wars Story

Star Wars : The Clone Wars

Au niveau des séries, on retrouve également un catalogue plutôt fourni :

Lego Star Wars

Star Wars : Rebels

Star Wars : Resistance

Star Wars : The Clone Wars

The Mandalorian

Et pour finir, le petit bonus du catalogue, on retrouvera le documentaire Star Wars : L’Empire des Rêves.

National Geographic

National Geographic fait partie de ces chaines télévisuelles américaines iconiques. Elle aussi rachetée par Disney dans le package réalisé par la Fox, on retrouve tout un contenu cohérent avec la division Nature de Disney.

On peut donc s’attendre à de nombreux documentaires que ce soit sous la forme de films ou émissions. en tête, le récent Free Solo, Bizarre Dinos, Diana : Une Icône Mystérieuse, La clinique des Animaux Exotiques ou encore Titanic : 20 ans Après avec James Cameron.

Les autres du catalogue

Comme nous le disions au-dessus, les différents rachats de Disney permettent la présence de films issus du catalogue de Lucasfilm ou encore d’anciennement la Fox. En vrac, on retrouvera :

Avatar

Dr Doolittle

Les Simpsons

Anastasia

L’âge de Glace 1 à 5

La Mélodie du bonheur

La nuit au Musée 2

Maman j’ai raté l’Avion

Madame Doubtfire

Poucelina

Qui veut la peau de Roger Rabbit

Sister Act 1 & 2

Willow

Du contenu vraiment sympathique en somme, avec bien entendu, avec en tête de tout cela Avatar, Les Simpsons ainsi que Qui veut la peau de Roger Rabbit.

Quels sont les films/séries absents au lancement ?

Mais, malgré ce catalogue pourtant impressionnant, il réside tout de même des absents de marque au sein du catalogue. A savoir déjà que la France, contrairement à d’autres pays, est soumis à une chronologie des médias empêchant les plateformes de SVOD de proposer des films ayant moins de 36 mois de cycle de vie. Cela donc ampute la plateforme de tous les films postérieurs à 2016. Il faudra prendre son mal en patience avant de voir arriver La Reine des Neiges 2 ou Avengers : Endgame au sein de Disney+.

Autre absence du catalogue, le film Incredible Hulk, second film du MCU, dont les droits semblent être flous d’un pays à l’autre. Du côté des films Spider-Man, les droits appartiennent également à Sony Pictures et donc la diffusion dépend en partie d’eux également. Pour la Fox, l’ensemble possède un coût assez important pour la diffusion, tandis que d’autres sont encore diffusés par d’autres services de SVOD.

Pour finir, l’ensemble des programmes originaux de Disney+ ne seront pas présents au lancement dans le but de pouvoir les proposer petit à petit au fil de l’année. On pense notamment à Artemis Fowl qui a annulé sa sortie cinéma et qui devrait être prochainement annoncé sur Disney+.

Si jamais vous voulez en savoir plus sur la plateforme, vous pouvez vous rendre sur le site officiel à cette adresse. Vous pouvez également consulter notre guide complet sur Disney+ où l’on vous explique à peu près tout ce qu’il faut savoir sur le service.