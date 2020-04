Vous venez de vous inscrire sur Disney+ après avoir lancé un abonnement sur le site officiel, vous avez le profil de base qui est maintenant assigné mais vous ne savez pas comment créer celui de votre sœur ou de votre mère ? Nous allons vous aider. Vous verrez, c’est assez simple.

Comment créer un profil sur Disney+

Voici les différentes étapes pour créer un nouveau profil sur la plateforme. Cela fonctionne sur la plupart des appareils, que ce soit sur navigateur (le plus simple) ou sur les applications.

Cliquez sur l’icône de profil

Cliquez sur « Ajouter profil »

Choisissez l’icône de profil parmi les nombreux choix proposés

Choisissez le nom du profil et s’l s’agit d’un profil Enfant

Appuyez sur enregistrer

Vous avez pas mal de photos d’avatar disponibles parmi les classiques Disney, les Marvel, Star Wars et bien d’autres. On ne sait pas si d’autres seront rajoutés plus tard.

Les options disponible sur le profil

Il est toutefois possible d’activer ou non plusieurs options sur chaque profil. En allant sur Modifier le profil puis après avoir choisir le profil en question, vous aurez l’occasion d’activer ou non :

Nom : modifier votre nom de profil

: modifier votre nom de profil Lecture automatique : Activer ou non la lecture automatique de l’épisode suivant lorsque vous arrivez à la fin de celui en cours

: Activer ou non la lecture automatique de l’épisode suivant lorsque vous arrivez à la fin de celui en cours Vidéo en arrière-plan : activer cette option permet la lecture de vidéos en arrière plan quand vous parcourez l’application

: activer cette option permet la lecture de vidéos en arrière plan quand vous parcourez l’application Profil Enfants

Langue

Et voilà. Si jamais vous avez besoin de plus d’informations sur la plateforme, vous pouvez consulter notre guide complet sur Disney+.