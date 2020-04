C’est une grande journée pour le monde du service de vidéo à la demande : Prime Video, Netflix et d’autres ont maintenant un nouveau concurrent en France : Disney+. Fort de son catalogue avec du Marvel, Star Wars et les classiques films d’animation, le géant compte bien frapper un grand coup. Mais avoir un nom, c’est bien, mais avoir les fonctionnalités de base aussi, n’est-ce pas ?

C’est-là que l’on évoque la possibilité de télécharger ses films et séries. Vous prenez le train ou le bus, et vous souhaitez embarquer avec vous quelques épisodes de The Mandalorian ou Les Muppets ? On vous donne la marche à suivre pour télécharger vos programmes. A savoir que ceci est compatible uniquement sur les applications Disney+, principalement donc les appareils tels que les smartphones ou les tablettes.

Comment télécharger des séries et films sur Disney+ ?

Voici comment faire pour télécharger films et séries Disney+ et les regarder hors-ligne :

Pour commencer, allez sur la page du programme que vous souhaitez télécharger.

Vous trouverez un bouton à droite symbolisant le téléchargement. Appuyez dessus pour lancer le téléchargement de votre programme.

De base, l’application est paramétrée pour télécharger uniquement en Wi-Fi. Vous pouvez cependant débloquer cette option dans les paramètres de votre application, accessible en appuyant sur votre image de profil.

Vous pourrez également choisir la qualité de téléchargement ainsi que l’emplacement que vous souhaitez utiliser.

Voilà, c’est aussi simple que ça. Une fonctionnalité de base et qui est donc présente dans les diverses applications. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce nouveau service de vidéo, vous pouvez consulter notre tout savoir sur Disney+ où l’on vous parle notamment des offres et prix de lancement. Si vous souhaitez vous abonner ou profiter d’un essai gratuit, rendez-vous sur le site officiel.