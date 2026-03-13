Tomb Raider I-III Remastered est à présent disponible sur Switch 2 et mobile, tout comme le nouveau mode Challenge

De nouvelles tenues et plus d’achievements

Depuis le premier jour, il est difficile d’être pleinement satisfait par Tomb Raider I-III Remastered, collection regroupant les trois premiers jeux de la licence. Une expérience très régressive, forcément, avec des environnements new look et des modèles de personnages refaits, mais un travail de remaster qui manquait de souplesse dans le gameplay et d’ajouts liés à la qualité de vie.

En voyant débarquer une mise à jour, on aurait pu se prendre à rêver, par exemple, d’une véritable sauvegarde rapide ou d’un ultime peaufinage graphique. Hélas non, Aspyr et Crystal Dynamics a plutôt opté pour un mode Challenge, gratuit, que des fuites de trophées/succès avait déjà suggéré en amont de l’annonce officielle.

Le but est de nous laisser la possibilité de customiser les niveaux de la trilogie en modifiant notre quantité de santé, les dégâts infligés et reçus, ou encore en choisissant les types d’ennemis et leur nombre. Vous pouvez même activer l’oxygène infini sous l’eau ainsi qu’une régénération de santé plus ou moins prononcée pour Lara.

Enfin, aurions-nous, envie de dire. De tels modificateurs inclus dès le départ auraient pu assouplir l’expérience pour les néophytes, mais mieux vaut tard que jamais. À l’inverse, le public hardcore va pouvoir s’infliger des malus costauds pour se mesurer aux défis permettant de débloquer des trophées/succès supplémentaires ainsi que des tenues inédites. Plus vous vous mettez des contraintes plus vous faites monter le CR (challenge rating) et plus les récompenses seront intéressantes.

Notez que les différentes tenues embarquent toutes leurs propres modificateurs, comme être immunisé au feu ou offrir une hyper armure ignorant un dégât toutes les 90 secondes. Seul bémol, les tenues sortent un peu de nulle part et leurs textures ne sont pas aussi soignées que les tenues de base.

Cet ajout ne semble en tout cas pas faire l’unanimité auprès de la communauté, qui en plus a eu le malheur apparemment de voir débarquer des bugs en installant la mise à jour. Au moins, soulignons que la compilation est désormais disponible sur Switch 2, iOS et Android.