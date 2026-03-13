Tomb Raider I-III Remastered est à présent disponible sur Switch 2 et mobile, tout comme le nouveau mode Challenge

Tomb Raider est plus en vie que jamais avec deux très gros jeux à venir pour la licence. Le deuxième remake du premier épisode, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, et la future entrée inédite dans la saga, Tomb Raider: Catalyst. Toutefois, les chroniques du passé de Lara Croft continuent d’être dépoussiérées avec du nouveau pour la compilation Tomb Raider I-III Remastered. Au menu, des challenges rapportant des tenues inédites mais aussi un portage sur Switch 2 et mobile.

Jaquette de Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 14/02/2024

