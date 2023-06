Tmnt: shredder's revenge s'offre un dlc dimension shellshock

TMNT: Shredder’s Revenge – Across the Turtle-Verse

On commence avec le principal intérêt de ce DLC, le nouveau mode dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Mais heureusement, la page Steam est nettement plus bavarde. On y apprend que nos héros seront appelés à l’aide par les Neutrinos de la Dimension X pour arrêter Shredder qui tente de conquérir le Multivers. Les Tortues Ninja vont donc sauter de dimension en dimension pour le stopper.

Et si vous venez de voir un certain film d’animation qui vient de sortir, vous savez que l’un des plaisirs du multivers est de voir toutes les différentes variations d’un personnage et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock (oui c’est long) a pensé à cela. Le DLC ajoute donc aussi des costumes alternatifs aux personnages pour leurs faire adopter les designs de différentes œuvres.

Mais pourquoi s’arrêter là quand on peut aussi augmenter le casting ? La bande-annonce dévoile également que plusieurs personnages seront ajoutés au roster jouable sans pour autant tous nous les montrer ou au moins nous donner une idée de leur nombre. On connait au moins l’identité du premier d’entre eux qui sera donc le lapin Usagi Yojimbo (ou plus exactement Miyamoto Usagi qui est le nom du personnage et pas du comics).

Et on doit bien avouer que c’est à l’occasion de cette news que l’on a réalisé que Usagi n’était pas un simple membre de cet univers mais bien la star de sa propre licence qui multipliait les crossovers avec les Tortues au point que la frontière devienne un peu floue. On attend de voir qui d’autre rejoindra l’aventure, ce qui sera une occasion de refaire parler du DLC avant sa sortie qui est juste fixée à un vague « 2023 ».

Notez au cas où vous vous posiez la question que ce DLC sera bien payant puisqu’il a une page de précommande mais on ne connait pas encore le prix de tout ce qui nous est promis. TMNT: Shredder’s Revenge – Dimension Shellshock arrivera sur toutes les plateformes qui accueillent déjà le jeu de base, c’est à dire la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch et le PC.