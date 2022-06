TMNT: Shredder’s Revenge montre du gameplay à 6

TMNT: Shredder’s Revenge sortira la semaine prochaine et il est donc logique que le titre de Tribute Games et DotEmu s’invite lors de plusieurs conférences. Cette fois-ci, il était présent lors du troisième Guerrilla Collective pour montrer un peu plus de gameplay à 6 puisque la fonction vient d’être annoncée.

TMNT: Shredder’s Revenge non plus n’a pas peur du chaos

Voici une séquence un peu plus posée où l’on démarre avec Leonardo avant qu’il soit progressivement rejoint par ses frères, April puis Splinter. On suppose que le but de tout ça est de souligner la facilité de rejoindre une partie en cours pour les joueurs et les joueuses supplémentaires. Et c’est aussi l’occasion de voir tout le chaos à l’écran quand on est 6 à affronter les hordes d’ennemis, même si cela fera probablement partie du fun.

TMNT: Shredder’s Revenge sortira le 16 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, vous pouvez donc évidemment le précommander dans sa version physique ou dans son édition collector Signature.