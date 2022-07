Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge s’est vendu à 1 million d’exemplaires en une semaine

Gros succès pour les Tortues. Dotemu a visiblement réussi son pari en versant dans la nostalgie des vieux jeux Tortues Ninja avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, puisque le public a visiblement été au rendez-vous pour sa sortie. L’éditeur français et le studio Tribute Games partagent aujourd’hui les premiers chiffres de ventes du jeu, et le titre a passé un cap important en seulement quelques jours.

Les Tortues peuvent faire la fête

Il n’aura donc fallu qu’une semaine pour que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge parvienne à dépasser le million d’exemplaires vendus à travers le monde, et ce en l’absence de sa version physique, qui sortira plus tard dans le mois.

Une très belle performance qui montre également que la disponibilité d’un jeu sur un service comme le Xbox Game Pass dès sa sortie ne signifie par pour autant qu’il va se vendre mal. Une jolie reconnaissance pour un titre qui a su séduire les fans de la licence avec un respect remarquable à la série, ainsi qu’avec des visuels irréprochables, comme l’indique notre test.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et sortira donc le 29 juillet prochain en version boîte.