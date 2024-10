The Thing: Remastered revient nous faire frissonner avec une nouvelle vidéo de gameplay

Malgré plus de 2500 licenciements en 2024, le salaire du PDG de Microsoft grimpe en flèche cette année

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.3 du jeu

Yakuza Kiwami – Notre avis sur la version Nintendo Switch tout juste disponible

Bye Sweet Carole : Ce jeu d’horreur inspiré des classiques Disney lâche un trailer et ouvre ses précommandes physiques

Call of Duty: Black Ops 6 est maintenant disponible, voici où le trouver au meilleur prix

Balatro continue les crossovers, cette fois-ci avec Cyberpunk 2077, Stardew Valley, The Binding of Isaac et Slay the Spire

Overwatch 2 : Les matchs en 6 vs 6 seront de retour avec la saison 14 du jeu en décembre

Le studio derrière Tales of Kenzera: ZAU travaille sur un jeu afro-gothique inspiré par Planescape: Torment

Monster Hunter Wilds : Rompopolo, troupeaux, écosystème… Notre interview avec le producteur Ryozo Tsujimoto

N’espérez pas revendre vos jeux Steam un jour, la Cour de cassation tranche en faveur de Valve face à UFC-Que choisir

Moving Out est offert sur l’Epic Games Store, Ghostwire Tokyo sera gratuit la semaine prochaine

Dragon Age: The Veilguard joue les gros blockbusters dans sa bande-annonce de lancement

Les trois premiers épisodes de la série Like a Dragon sont désormais disponibles sur Prime Video

Yooka-Replaylee sortira aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series, et peut-être sur la prochaine console de Nintendo

Sniper Elite : Resistance sortira le 30 janvier 2025, une édition physique confirmée

La mise à jour 1.3 de Star Wars Outlaws corrige encore l’infiltration et l’IA du jeu

Blizzard va célébrer les 30 ans de Warcraft avec une émission spéciale le 13 novembre prochain

Malgré les rumeurs, Telltale dément l’annulation de The Wolf Among Us 2

Beyond Good & Evil 2 poursuit son développement avec un nouveau directeur créatif

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est maintenant disponible, voici où le trouver au meilleur prix

EA Sports FC 25 dévoile la sixième Team Of The Week

Fntastic (The Day Before) annule le Kickstarter de son prochain jeu et à l’audace d’annoncer un nouveau titre dans la foulée