The Seven Deadly Sins: Origin, le Genshin-like de Netmarble, confirme une version PS5 et Steam pour cette année

Un nouveau trailer pour le Summer Game Fest

Le gacha The Seven Deadly Sins: Origin se précise. Tout du moins, il précise sa disponibilité. Annoncé jusqu’ici sur iOS et Android, on ne savait pas spécialement où sur PC ni quelles consoles. On y voit un peu plus clair et ce sera donc un Genshin-like de plus à compter sur PlayStation 5 et sur la plateforme de Valve.

Rappelons que le titre nous laissera plonger dans le monde de Britannia et dans la peau du prince Tristan du Royaume de Liones. Le but sera de ramener la paix et l’ordre face à étrange phénomène ayant bouleversé l’espace-temps. Et comme tout jeu du genre, on retrouvera du combat, de l’exploration, mais aussi une tonne de choses à faire comme de la cuisine et évidemment de la pêche.

En dehors de la confirmation des plateformes à venir, The Seven Deadly Sins: Origin sera présent à la soirée d’ouverture du Summer Game Fest le 6 juin prochain avec un nouveau trailer. L’occasion d’en savoir davantage avant sa sortie pour cette année.