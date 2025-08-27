The Outer Worlds 2 – On l’a testé à la Gamescom 2025, nos premières impressions

Un gameplay amélioré, mais pas si différent

La session débutait par la création de son personnage, si nous sommes passés très rapidement sur l’aspect du personnage, nous avons ensuite pu définir une « origin story » (bandit, gardien de la paix, etc.) et différents traits influant les compétences et caractéristiques de notre personnage. Le système nous a semblé plutôt clair, mais également assez classique pour le genre.

Ensuite, nous avons pu assister à un briefing et découvrir l’objet de notre mission. L’objectif était d’infiltrer une base du Protectorat et y retrouver une agente infiltrée pour l’extraire elle et une précieuse technologie. Nous n’irons pas plus loin sur le côté narratif, certains twists et événements devant rester cachés pour le moment, mais on doit avouer avoir eu le sentiment d’être « comme à la maison ».

En effet, en dehors d’une évidente et très appréciable amélioration technique et graphique, The Outer Worlds 2 ressemble très fortement à son grand frère. Qu’il s’agisse de la direction artistique, de l’interface visuelle ou principalement du gameplay, les deux jeux ne sont pas si différents. Les déplacements sont cependant plus fluides et offrent des combats plus dynamiques. Mais on a trouvé les sensations de tirs un peu molles et sans vraie différence entre les armes que l’on a pu utiliser, à savoir un pistolet et un fusil.

L’importance des mots et des actions

Le temps limité de notre session ne nous a pas permis d’en voir beaucoup concernant la force narrative du jeu. Nous avons tout de même pu constater quelques conséquences, quelques options, et quelques possibilités disponibles en fonction de nos choix ou des traits de notre personnage.

Par exemple, au début de la mission, lorsque nous sommes encore dans notre vaisseau, il nous est demandé de rejoindre nos quartiers et d’y récupérer un objet. Malheureusement, suite à un souci technique, la porte refuse de s’ouvrir. Deux solutions s’offrent alors à nous, disposer d’un trait de force pour ouvrir la porte à la main ou trouver un accès via les conduits d’aération.

Certains traits permettent également des choix de dialogues spécifiques et certains de ces choix peuvent être mémorisés par vos compagnons et avoir des conséquences ensuite. Il est encore trop tôt pour savoir si tous ces choix (de paroles, de traits, d’action, etc.) auront de véritables enjeux et répercussions en permettant par exemple plusieurs fins.

On sait que plusieurs compagnons nous accompagnerons dans l’aventure. Nous sommes curieux de savoir si certains de nos choix pourront en amener certains à nous détester et à nous quitter, voire nous affronter si nos décisions s’opposent fortement à leur morale.

Tous les voyants semblent au vert pour The Outer Worlds 2. Le gameplay paraît être une bonne amélioration du premier épisode, même si l’on garde quelques réserves sur les sensations de tirs. Visuellement, le jeu conserve un style visuel assez typique du studio que l’on retrouve déjà en quelque sorte chez Avowed. La plus grosse interrogation demeure la qualité narrative du titre et son système de choix et de conséquences. Sur ce point et bien que nous ayons constaté des éléments encourageants, nous resterons un poil prudent et attendons impatiemment d’en voir plus.