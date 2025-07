The Outer Worlds 2 : Narration, univers, gameplay… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos de l’action-RPG SF d’Obsidian

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble important de rappeler quelques éléments liés au lore de la franchise. The Outer Worlds se déroule dans un univers alternatif où William McKinley, le 25ème président des États-Unis, n’a pas été assassiné en 1901. Theodore Roosevelt ne lui a donc jamais succédé, ni pu mettre en place sa politique antitrust. En conséquence, la société a fini par se retrouver dominée par les corporations et ce sont elles qui ont initié la colonisation de l’espace dans un futur lointain. C’est dans ce contexte que le premier opus nous a fait parcourir en long et en large Halcyon, le système le plus éloigné de la Terre. Cette remise en contexte étant faite, voici à quoi il faut s’attendre dans The Outer Worlds 2.

Bye-bye Halcyon, hello Arcadia !

N’ayant pas vocation à poursuivre l’histoire originale narrée en 2019 mais à en proposer une toute nouvelle mettant en scène des personnages et des lieux inédits de son univers, The Outer Worlds 2 nous invitera à créer et incarner notre propre avatar personnalisable masculin ou féminin. En tant qu’agent ou agente du Directoire de la Terre, nos supérieurs nous confieront pour mission de percer les secrets entourant l’existence de failles spatio-temporelles dévastatrices menaçant de provoquer l’extinction de l’humanité. Une enquête qui nous mènera jusqu’à Arcadia, berceau de la technologie du propulseur spatial.

Malheureusement, ce système est en proie à une terrible guerre opposant trois factions aux idéaux très différents. Régime militaire autoritaire en place au sein de la colonie, le Protectorat est convaincu que les gens sont plus heureux quand ils n’ont pas à réfléchir par eux-mêmes. De son côté, Auntie’s Choice, une méga-corporation née de la fusion entre Auntie Cleo’s et Spacer’s Choice, promet « un avenir radieux » à toutes les personnes prêtes à la soutenir. Quant à l’Ordre Ascendant, un groupe religieux composé d’anciens scientifiques reconvertis en prophètes, il est déterminé à « perfectionner » et offrir un futur meilleur à l’humanité en résolvant l’énigmatique Équation Universelle par le biais d’étranges rituels et expériences.

Au milieu de tout ce chaos, notre quête semble prendre la bonne direction pour être particulièrement mouvementée, d’autant plus qu’elle nous demandera de prendre de nombreuses décisions susceptibles de modifier le déroulement du récit. A ce sujet d’ailleurs, les choix auxquels nous aurons accès, ou non, seront en partie liés au background et traits de notre personnage, ces derniers remplaçant ici les points d’attributs présents dans le premier épisode.

Concrètement, le background déterminera les origines de notre avatar parmi les six suivantes : Ancien détenu, Joueur (ou Flambeur), Législateur, Professeur, Renégat ou Manœuvre (un ouvrier de chantier de base). Les traits, eux, évolueront de façon dynamique en fonction de ceux de départ et de notre façon de jouer. Costaud, Brillant, Héroïque, Agressif, Stupide, Malade… nous pourrons en débloquer des positifs et des négatifs.

De plus, comme il y a six ans, nous aurons la possibilité de nous allier, si nous le souhaitons, à plusieurs compagnons de route au cours de l’aventure. Pouvant tous connaître un destin funeste en cas de trop grande négligence de notre part, cinq PNJ au total pourront rejoindre notre équipage :

Niles , un autre agent du Directoire de la Terre sans cesse tiraillé entre l’idée d’accomplir son devoir ou faire défection qui fait déjà équipe avec Val, un drone de soutien équipé d’améliorations surprenantes ;

, un autre agent du Directoire de la Terre sans cesse tiraillé entre l’idée d’accomplir son devoir ou faire défection qui fait déjà équipe avec Val, un drone de soutien équipé d’améliorations surprenantes ; Inez , une ancienne expérience d’Auntie’s Choice dotée d’une conscience morale tenace ;

, une ancienne expérience d’Auntie’s Choice dotée d’une conscience morale tenace ; Aza , une fanatique du Rift accro au chaos et à la violence ;

, une fanatique du Rift accro au chaos et à la violence ; Marisol , une tueuse stoïque de l’Ordre Ascendant ;

, une tueuse stoïque de l’Ordre Ascendant ; et Tristen, le « Tank ambulant » du groupe et un juge du Protectorat prêt à tout pour faire appliquer la justice à sa manière.

Un gameplay plus plaisant en perspective

Côté gameplay, l’action-RPG a la volonté de reprendre l’expérience de jeu de son prédécesseur, tout en l’améliorant et la peaufinant autant que nécessaire. Ainsi, en s’inspirant des qualités de la saga Destiny de Bungie et en prenant conseil auprès de Tim Cain, le papa de Fallout et réalisateur sur The Outer Worlds, et des équipes de Halo Studios (anciennement 343 Industries), les gunfights devraient proposer un ressenti plus nerveux souris et manette en main, grâce notamment à l’intégration d’une meilleur balistique, visée et d’un meilleur recul. Le roster de l’équipement scientifique promet également d’être encore plus loufoque avec, par exemple, la présence d’une épée jouant de la musique, le retour du « Shrink Ray », pour miniaturiser nos ennemis avant de les écraser sous notre semelle, et l’arrivée d’une armure fabriquée, à priori, à partir de quelque chose qui était vivant et s’appelait Gary.

De plus, le système d’aptitudes reviendra lui aussi dans une version retravaillée, afin d’enrichir davantage l’aspect personnalisation des builds. La liberté d’approche en matière d’infiltration, de combats et d’exploration promet d’être bien plus variée, au point que certains niveaux devraient nous offrir un level design quasiment aussi poussé et complexe que d’autres visibles dans les jeux des séries Deus Ex et Dishonored. Se déplacer, sprinter et faire du parkour sera plus fluide. Et, comme dans Avowed, nous pourrons switcher entre la vue à la 1ère et à la 3ème personne en jeu. Rien que ça !

Une réalisation en accord avec son époque ?

Sur le plan technique, les différentes séquences de gameplay de The Outer Worlds 2 montrées par l’entreprise californienne suggèrent que nous aurons droit à un rendu visuel bien meilleur et plus détaillé qu’il y a six ans. Animations, graphismes, direction artistique, échelle des mondes à visiter… Arcadia devrait réussir à nous immerger pleinement dans son univers alternatif à la fois original, coloré, sombre et décalé qui intègrera, par exemple, la planète-lune désertique Dorado, accueillant notamment la vaste région de Golden Ridge. Est-ce que le résultat final sera pour autant à la hauteur de ce que nous attendons d’un titre sortant en 2025 ? Il faudra patienter encore un peu pour le découvrir.

Concernant l’ambiance, retenez que chaque faction possédera un territoire, des partisans, et une propagande dédiés. Pour l’occasion, chaque station de radio relayant l’actualité et « divertissant » la colonie disposera d’une ligne éditoriale unique et réagira en fonction de nos choix effectués pendant l’aventure, en ne manquant pas l’occasion de les rappeler et remixer à sa sauce. Ça donne plutôt envie sur le papier, à voir maintenant comment ça rendra exactement en jeu.

Quand sortira The Outer Worlds 2 ?

The Outer Worlds 2 arrivera le 29 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et le Xbox Game Pass. S’il vous intéresse, vous pouvez déjà le précommander sur toutes les plateformes, ce qui vous permettra d’obtenir le Pack de combat anti-monopole du commandant Zane day one. Pour ce qui est des différentes éditions, deux sont disponibles à l’achat :

une Standard à 69,99€, incluant uniquement le contenu de base ;

à 69,99€, incluant uniquement le contenu de base ; et une Premium à 99,99€, intégrant, en plus, cinq jours d’accès anticipé au titre, deux futurs DLC narratifs, le Pack de reconnaissance d’entreprise de Moon Man, l’artbook et la bande originale numérique de la production.

Pour information, si vous souhaitez opter pour la version Standard dans un premier temps, vous pourrez faire la mise à niveau vers la Premium plus tard, contre la somme de 29,99€. Quant aux collectionneurs, amateurs et amatrices d’objets dérivés, le site officiel de Dark Horse propose également à la vente le livre Tout l’art de The Outer Worlds 2, ainsi qu’une statue Moon Man de 25 cm limitée à seulement 500 exemplaires.