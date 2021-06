The Outer Worlds 2 officialisé par Obsidian Entertainment

Après un premier opus sorti en 2019, The Outer Worlds 2 a été officiellement annoncé par Obsidian Entertainment, déjà à l’oeuvre sur Avowed et Grounded, lors de la conférence Xbox + Bethesda Games Showcase du 13 juin.

En gros, rien n’est prêt

Dans un trailer teaser qui a fait sensation, les développeurs nous montrent une cinématique en images de synthèse narrée par une voix d’homme qui nous commente avec beaucoup d’humour tout ce que l’on voit à l’écran jusqu’à préciser en fin de vidéo que les développeurs ne sont pas prêts pour nous montrer quoi que ce soit, sauf le titre officiel du jeu.

Le jeu qui est donc encore au tout début de son développement, tiendra place dans un nouveau système solaire et permettra aux joueurs et joueuses d’interagir avec de nouveaux personnages.

Nous n’avons donc aucune précision en ce qui concerne la date de sortie et on imagine le jeu arriver au moins sur Xbox Series X|S et PC. On sait juste que le jeu sera Day One sur le Xbox Game Pass. On peut néanmoins supposer qu’il s’agira d’un jeu exclusivement next-gen.