The Last of Us Part I : Le remake montre son gameplay en vidéo, des changements à attendre ?

Naughty Dog a du gérer de très nombreuses fuites cette semaine. Pendant que le studio fêtait le passage en gold de The Last of Us Part I, on a pu voir de nombreuses images et des vidéos non-officielle être relayées partout sur les réseaux sociaux, avec des séquences de gameplay pour le remake qui n’avaient jamais été montrées. C’est sans doute pour contrer toutes ces fuites qui le studio et PlayStation ont publié dans la nuit une vidéo complète concernant les nouveautés du remake.

Un remake qui profite de la puissance de la PS5

On imagine que cette vidéo n’a pas été montée à la va-vite pour réagir à leaks, mais son timing de publication n’est certainement pas innocent. Pendant 10 minutes, Naughty Dog revient sur tous les apports de ce remake, histoire d’essayer de convaincre les plus récalcitrants qu’il y a des vraies différences ici (qui justifieraient de repasser à la caisse).

Parmi les informations que l’on pouvait déjà deviner, le jeu tournera bien en 4K native / 30 fps ou en 4K dynamique / 60 fps, et intégrera toutes les technologies de la DualSense, avec les gâchettes adaptatives et les retours haptiques.

Cette vidéo nous permet aussi de voir bien plus de décors, qui sont effectivement très riches en détails en comparaison avec la version PS3 et le remaster PS4. Les animations faciles profitent particulièrement du remake. Les transitions entre les cinématiques et le gameplay sont maintenant plus fluides. La physique des objets a été retravaillée, avec des décors plus destructibles, et l’IA est plus intelligente, avec des ennemis qui communiquent entre eux.

Quelles sont les nouveautés du remake ?

Pour ce qui est du gameplay, les mouvements ont été fluidifiés, mais il semblerait que ce soit à peu près tout. On retrouve bien des bonus en plus, comme :

Un mode Permadeath

Un mode Speedrun

Plus de vêtements et de skins à débloquer

Des figurines 3D à visualiser

Plus d’options d’accessibilité (avec de la description audio)

Nul doute que cela devrait suffire pour une partie de la communauté, mais un peu moins pour d’autres, qui s’attendaient à plus de nouveautés de gameplay.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC. Le titre est récemment passé gold et ne devrait accuser aucun retard.