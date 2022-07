Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Naughty Dog fait encore face à des fuites

Décidemment, la licence The Last of Us et les fuites, c’est une histoire qui dure. Et même lorsque techniquement, il y a peu de choses à faire fuiter (étant donné qu’il s’agit d’un remake), le studio peine à contenir tous les leaks. C’est pourquoi vous pouvez désormais voir passer sur les réseaux sociaux de nombreuses images non-officielles de The Last of Us Part I, qui nous en apprennent un peu plus sur les changements opérés dans le jeu.

De nouvelles images pour le remake

Une chose est sûre, Naughty Dog ne sait pas bien garder ses secrets. L’annonce du remake avait elle-même été éventée plusieurs mois avec le Summer Game Fest, et les fuites continuent de s’accumuler autour du projet.

On a ainsi pu voir passer des nouvelles images de ce The Last of Us Part I sur Reddit ou encore sur Twitter, tandis que Sony et Naughty Dog font tout pour supprimer les vidéos en circulation autour du jeu. On pouvait notamment voir circuler une séquence du début du jeu (vous savez, la séquence la plus poignante du titre), mais la vidéo s’est vite fait avoir par des réclamations de droits d’auteurs.

On vous laisse allez voir les liens ci-dessus si vous êtes curieux, mais ce que l’on peut tirer de ces nouvelles images, c’est que le remake gérera bien mieux l’éclairage que le jeu original. Pas de bouleversement majeur en vue donc, mais le confort de jeu devrait être très agréable.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC. Le titre est récemment passé gold et ne devrait accuser aucun retard.