The Last of Us Part I : Le remake est passé gold, et pas de crunch cette fois-ci selon un développeur

The Last of Us Part I a encore du chemin à faire avant de convaincre tous les fans de la saga. Le jeu fait face à plusieurs critiques, auxquelles un développeur à lui-même répondu, en avançant que tout le soin possible a été apporté à ce remake. De quoi en rassurer certains, même si d’autres attendent de voir les modifications apportées au gameplay. Et on pourrait vite y assister, puisque le jeu vient de passer une étape cruciale dans son développement.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨

Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022