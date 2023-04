The Last of Us Part I : Naughty Dog promet plus de patchs cette semaine pour la version PC

Sur Twitter, Naughty Dog a précisé ses plans concernant les correctifs à venir très prochainement pour le jeu, à commencer par un nouveau patch qui devrait arriver dans la journée de demain, le mardi 4 avril, et devrait par exemple se concentrer sur les bugs liés au mouvement de la caméra à la souris. D’autres soucis pouvant causer des plantages seront également corrigés avec cette mise à jour.

A hotfix addressing jittering on mouse-controlled camera movement, some crashes, and more for The Last of Us Part I on PC is slated for Tuesday.

A larger patch with additional fixes will be deployed later in the week.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 31, 2023