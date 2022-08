Marvel’s Spider-Man Remastered – Que vaut la version PC des dernières aventures de l’homme araignée ?

Après une sortie en grande pompe sur PlayStation 4 et quelques années plus tard sur PlayStation 5 dans une version remasterisée, Marvel’s Spider-Man Remastered arrive sur PC ce vendredi 12 août 2022. Dans la nouvelle politique de Sony à sortir leur licence sur PC avec par exemple, Days Gone, God of War, ou encore Horizon Zero Dawn, vient se glisser une petite araignée sympa du quartier pour faire chauffer nos cartes graphiques. Que valent donc les dernières aventures de Peter Parker sur PC avec ce Marvel’s Spider-Man Remastered ?

Condition de test : Nous avons joué au jeu pendant une dizaine d’heures sur un PC équipé d’une RTX 3060, d’un I5-11300H, et de 16gb de RAM, et sur un deuxième ordinateur équipé d’un I5-7400, de 16gb de RAM et d’une GTX 1060, le tout sur une version envoyée par l’éditeur.

Vivre la vie de Spider-Man

Spider-Man Remastered est, comme le nom l’indique, la version remasterisée sortie en 2020 sur PlayStation 5. De fait, nous sommes exactement sur la même base que sur la console de Sony. En effet, le soft s’offre le nouveau visage de Peter Parker, tout le contenu sorti dans la version remasterisée, ce qui comprend également les trois DLC, « La ville ne dort jamais ».

Il est temps de partir du côté de l’histoire, pour les deux ou trois du fond qui n’ont pas eu la chance de vivre les aventures de notre araignée favorite. Le soft développé par Insomniac Games nous plonge dans la peau de Peter Parker qui vit une double vie depuis maintenant huit années en tant que Spider-Man. Notre araignée va voir sa vie totalement bouleversée lorsque des ennemis emblématiques viennent mettre des bâtons dans ses roues.

Ensuite comme évoqué en amont, le titre s’offre également le luxe d’avoir trois chapitres additionnels qui viennent un peu augmenter notre temps de jeu, et surtout, enrichir l’histoire de notre Peter Parker où il devra affronter d’autres adversaires comme un certain, Hammerhead et une certaine Black Cat bien connus de notre tisseur.

Se balancer dans New York mais sur PC

L’arrivée du jeu sur PC va permettre à celles et ceux qui veulent plonger ou replonger dans les aventures de Spider-Man, de jouer avec la meilleure version de l’homme araignée de disponible. En effet, le soft bénéficie de graphismes optimisés pour PC, avec entre autres, les framerates de débloqués, des reflets en Ray-tracing et des ombres améliorées, ainsi que la prise en charge des écrans en ultrawide, mais malheureusement nous n’avons pas pu tester cette dernière fonctionnalité car nous n’avions pas ce type d’écran lors du test.

En soit, la différence entre la version PC et la version PlayStation 5 reste très minime, puisque le titre était déjà très jolie sur la dernière console de Sony, même si forcément sur PC le titre sera au maximum de ses capacités, à condition bien sûr, d’avoir un ordinateur de compétition pour le faire tourner en Ultra avec le Ray-tracing d’activé.

Cela-dit, c’est un vrai plaisir de parcourir New York avec des FPS allant au-delà des 60 FPS. Cependant, durant notre test nous avons eu quelques chutes de FPS, mais sans grand impact sur le gameplay. D’autant plus que, la mise à jour Day One a corrigé certains problèmes que nous avions aperçus sur la stabilité du titre, notamment quelques textures qui mettaient du temps à se charger lors de certaines cinématiques.

Heureusement, pour les possesseurs de la carte graphique RTX, la technologie NVIDIA DLSS est prise en charge par le jeu. De fait, cela permet de booster les performances du titre tout en gardant les meilleurs graphismes possibles pour votre machine. Cela nous a été d’une grande aide pour atteindre des FPS stables durant nos différentes sessions en attendant notre petit patch Day One.

L’une des fonctionnalités vraiment intéressantes de cette version PC, est la prise en charge de la DualSense. En effet, il est possible de jouer avec la manette de la PS5, et de bénéficier de toutes ses technologies comme si nous étions sur console. De fait, on peut ressentir les déplacements de Spider-Man à travers les toits de New York grâce au retour haptique et aux effets de gâchettes adaptatives de la DualSense. Cependant, il vous faudra brancher la manette directement en USB pour pouvoir en bénéficier.

Configuration PC

Afin de conclure, le studio Nixxes Software qui a importé cette version sur PC a fait un formidable travail d’optimisation. Même sur notre ordinateur équipé d’une GTX 1060 nous avons réussi à atteindre les 60 FPS, mais avec quelques concessions au niveau des graphismes bien entendu.

Le titre, tourne très bien même sur des machines qui ne sont pas des monstres de puissance, ce qui va permettre à plus de personnes de découvrir les dernières aventures fabuleuses de Spider-Man. On attend désormais avec grande impatience les aventures de Miles Morales sur nos ordinateurs. Et pour finir, voici les configurations PC pour Marvel’s Spider-Man Remastered :