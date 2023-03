Returnal : Que vaut la version PC du bébé de Housemarque ?

Sorti le 30 avril 2021 sur PlayStation 5, Returnal est la petite pépite des talentueux développeurs de chez Housemarque qui ont rejoint aussitôt les rangs des PlayStation Studio. Après avoir conquis le cœur de nombreux joueurs et joueuses, Returnal est sorti il y a peu sur nos machines surpuissantes au doux nom de PC, le 15 février dernier sur Steam et Epic Games. Cependant, le soft n’a malheureusement pas réussi à convaincre nos PCistes, mais nous sommes là pour les aider à avoir la foi à l’un, si ce n’est, LE jeu qui a marqué le début de cette nouvelle génération de consoles chez Sony. Alors, que vaut la version PC de notre cher Returnal ?

Conditions de test : Nous avons joué pendant environ 6h à la version PC de Returnal envoyée par l’éditeur, le tout sur un PC équipé d’une RTX 3060, de 32GB de Ram, et d’un AMD Ryzen 7 5800X, en qualité maximale à 60 FPS.

Une plongée dans l’espace !

Dans Returnal, nous incarnons l’astronaute Astra, Selene, qui suit un mystérieux signal provenant de la planète Atropos. Cependant, au lieu d’atterrir bien sagement, Selene va gentiment se crasher sur cette planète très intrigante. Très vite sortie de son vaisseau, Selene se rend compte que la planète n’est pas très accueillante. En effet, Atropos est source d’hostilité que ce soit par les différents extraterrestres qui peuplent le bestiaire et que notre astronaute devra affronter avec son arsenal bien garni, ou bien par cet environnement qui n’est clairement pas naturel.

Effectivement, sur cette planète la faune et la flore ont un comportement étrange car, à chaque fois que Selene va succomber à ses blessures, tout son cycle recommencera à partir du crash, et les salles qu’elle a préalablement explorées dans son autre vie changeront.

De fait, Selene va avancer sur cette planète complètement hostile afin de trouver un moyen de stopper ce cycle et sortir de cette boucle infinie à travers un scénario captivant, parsemé de retournements de situations bien amenés, mais surtout en explorant six biomes distincts, allant d’une forêt lugubre à une citadelle futuriste délabrée.

Un gameplay exigeant mais accessible

Returnal a réussi à s’imposer sur le marché des exclusivités Sony grâce notamment à son gameplay exigeant, mais extrêmement jouissif et accessible pour la plupart des joueurs et des joueuses. Même s’il est vrai que le soft ne séduira pas tout le monde de part son aspect punitif mais qui reste toujours juste.

En effet, le titre est un rogue-like où il faut affronter des monstres pour monter en puissance, looter des armes et des objets qui nous permettront d’avancer dans notre cycle. Cependant, comme nous l’avons vu, à notre mort nous revenons au tout début du jeu, et perdons notre équipement, histoire d’enfoncer le clou.

Toutefois, certains items que nous débloquons en avançant dans le jeu sont permanant, restant dans notre inventaire à notre mort afin de tout de même nous aider à progresser, donc dans notre cas, avancer dans le scénario pour venir à bout des différents boss et des six biomes d’Atropos. Mais l’aide peut aussi être présente dans l’environnement, avec par exemple la présence de raccourcis pour traverser les biomes rapidement sans avoir à les refaire de A à Z à chaque fois que nous succombons face à un ennemi.

Croyez-nous, dans Returnal vous allez régulièrement recommencer votre cycle jusqu’à apprendre le pattern de chaque ennemi pour en venir à bout, donnant ainsi un réel sentiment de progression et de montée en puissance. Cela dit, depuis une mise à jour du soft vous pouvez jouer en co-op avec un ami pour potentiellement faciliter votre aventure sur cette planète hostile.

La technique au rendez-vous

Côté technique, on est encore une fois sur un portage PC de haute qualité, avec notamment le DLSS de chez Nvidia et le FSR du côté d’AMD qui permettent tous les deux d’optimiser la fluidité en perdant le moins possible en qualité.

De notre côté, avec notre petite RTX 3060 et le DLSS d’activé, nous avons pu atteindre les 60fps constants en qualité Ultra, excepté lors de certaines cinématiques où nous avons subi une toute petite chute de framerate, mais rien de fondamentalement gênant dans l’expérience du jeu. À noter que, la DualSense de chez Sony est prise en charge est fonctionne exactement comme sur la version PS5.

Au niveau de la configuration minimale du titre, nous sommes encore une fois sur du très correct surtout sur un jeu provenant tout droit de la PlayStation 5. Le soft ne vous demandera pas une configuration excessive en terme de prix, surtout avec les cartes graphiques GTX 1060 (6GB) qui sont à portée de toutes et tous de nos jours. Voici les configurations requises pour jouer à Returnal :

Minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 1903)

Windows 10 64-bit (version 1903) Processeur : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) Espace disque : 60 GB d’espace disque disponible

Recommandée :