Samurai Shodown : Hibiki Takane sortira le 28 avril

Non, SNK n’a pas oublié Samurai Shodown à cause des très nombreux trailers de King of Fighters XV. Après Cham Cham, c’est Hibiki Takane qui fera son arrivée le 28 avril.

(Dan) Hibiki Takane

Hibiki Takane est une combattante apparue dans le jeu The Last Blade 2 et qui était également présente dans Capcom Vs SNK 2. Elle est doublée ici par Sumire Uesaka que l’on connait également en tant que Saeko Mukoda dans Yakuza: Like a Dragon, Alice dans les Mary Skelter ou la voix japonaise de Jinx dans League of Legends. Il reste deux personnages à découvrir pour cette saison 3 dont quelqu’un qui viendra de l’univers de Guilty Gear.

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch, Stadia et PC via Epic Games Store.