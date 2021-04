The King of Fighters XV : Mai Shiranui évente la surprise

The King of Fighters XV continue sa campagne de teasing sur Twitter et montrant l’ombre du personnage la veille de son trailer. C’est donc sans la moindre surprise que Mai Shiranui se montre en action, sans compter qu’elle avait déjà fait son apparition lors d’une vidéo précédente.

King of Fighters XV n’est pas pour les gentils petits garçons et les gentilles petites filles

L’information apportée aujourd’hui est donc surtout le fait que Mai ne compose pas la Team Women Fighters originale avec King et Yuri Sakazaki. Ni même avec Chizuru Kagura qui est déjà dans la Team Sacred Treasures. On suppose que King et Mai referont équipe avec Alice Nakata si cette dernière fait bien son retour après son apparition dans KOF 14.

The King of Fighters XV prévoit toujours de sortir cette année mais on ne connait toujours pas ses plateformes.