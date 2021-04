The King of Fighters XV retrouve la Reine King

The King of Fighters XV avait teasé son ombre sur Twitter cette semaine et c’est donc la Française King qui annonce son retour parmi les personnages jouables de cet épisode.

C’est moi ou elle a perdu la tête de tigre ?

Bonne nouvelle pour ceux qui se lamentent de la fermeture des cafés et de leurs terrasses, King revient avec sa tenue de serveuse chic. Elle est de nouveau doublée par Harumi Ikoma qui travaille uniquement avec SNK, dans le domaine des jeux vidéos en tout cas. En effet, si elle se contente désormais de King, dans le passé, c’était également la voix de Blue Mary, Yuri Sakazaku, Charlotte et Nakoruru.

Apparue dans Art of Fighting, on suppose qu’elle sera pourtant comme très souvent dans la Team Women Fighters en compagnie d’au moins Mai Shiranui. Notons aussi dans ce trailer le terrain de fête foraine glauque où le Joker pourrait très bien attendre Batman.

The King of Fighters XV sortira cette année mais on ne sait toujours pas sur quelles plateformes.