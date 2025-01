La démo de The First Berserker: Khazan est maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series

Prenez deux mois d’avance si vous n’en pouvez plus d’attendre

Dans cette démo, vous pourrez prendre vos marques dans l’univers de The First Berserker: Khazan en explorant les deux premières missions du jeu. Une nouvelle vidéo pour fêter l’arrivée de cette démo sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store a été publiée.

Une fois la première mission terminée, vous serez en mesure de pouvoir régler la difficulté, si vous souhaitez équilibrer les choses à votre niveau. Votre sauvegarde pourra ensuite être transferée vers le jeu final, si jamais vous le souhaitez et ce même si le jeu complet ne sort pas avant plusieurs semaines (au risque d’oublier ce que vous avez fait d’ici là).

Pour rappel, The First Berserker: Khazan est prévu pour le 27 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.