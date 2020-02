Nous vous en parlions il y a quelques semaines et voilà, la fixation dorsale pour PlayStation 4 est disponible à l’achat. Nous avons reçu notre petit exemplaire et nous allons faire un petit tour du propriétaire.

Deux boutons en plus pour votre manette, de nombreuses possibilités

La fixation dorsale pour PlayStation 4 est un accessoire vous permettant d’ajouter au dos de votre Dualshock 4 deux boutons supplémentaires, se posant au niveau de vos majeurs. L’utilité est que cela vous permet d’avoir à portée de ces doigts-là deux boutons au choix de la manette afin d’avoir une exécution beaucoup plus rapide. La volonté de Sony en sortant cet accessoire est bien entendu de faire un pied de nez à certains constructeurs de manettes pour la console proposant ce genre de fonctionnalité.

L’installation du produit se fait très facilement sur la manette, et se met en route directement dès que vous allumez votre manette. Vous pourrez ainsi sélectionner votre profil, le personnaliser et le sauvegarder. Quatre profils sont disponibles, avec la possibilité de paramétrer chaque bouton sur l’ensemble des boutons pressables de votre DualShock 4.

Vous pourrez ainsi par exemple régler une croix et un triangle, ou encore les pressions des sticks. Tout dépendra de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Bien entendu, c’est quelque chose que l’on conseillera sans soucis à des joueurs de FPS qui sont déjà habitués aux Scuf et Burn pourront y voir en cette fixation dorsale une alternative économique étant donné le faible coût de l’accessoire, 30 €.

Reste à voir l’utilisation que l’on souhaite en avoir. En dehors de la dimension FPS et compétitive, difficile d’y voir un intérêt particulier pour un joueur classique. Nous avons essayé la fixation dorsale sur plusieurs jeux tel que Call of Duty : Modern Warfare, Fortnite ou encore Bioshock. Sur les deux premiers titres, l’intérêt est tout trouvé avec de bons raccourcis correspondant à votre style de jeu.

Concernant le dernier, présent ce mois-ci dans le PS plus, l’intérêt est purement ergonomique. Étant donné que le jeu est entièrement solo, on peut voir ici une utilisation autre d’un outil prévu initialement pour de la performance online originellement. Reste que l’on parle ici principalement de shooter. Reste à voir l’intérêt de l’outil sur d’autre type de jeux, dépendant de votre confort de jeu.

On imagine pour le coup bien un jeu de combat où l’on utilise uniquement les gachettes et les sticks pour jouer, ou bien un Rocket League où on paramètre le saut ainsi que le turbo sur ces boutons-ci.

Au final pour ce prix-là, les joueurs ne souhaitant pas investir une centaine d’euros supplémentaire pour une manette pourront trouver leur compte en se procurant simplement cet accessoire qui permettra d’ajouter ce supplément d’ergonomie et de possibilité de jouabilité.