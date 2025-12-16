Terminator Survivors est reporté à une date indéterminée et ne passera pas par la case accès anticipé

La lutte contre Skynet attendra

Le jeu de survie en monde ouvert Terminator Survivors est finalement un plus gros chantier que prévu pour le studio milanais de Nacon, qui est bien obligé de changer ses plans aujourd’hui. Pas de sortie en 2025 pour le titre, et ce Terminator Survivor est maintenant reporté à une date encore inconnue. Marco Ponte, directeur créatif du projet, annonce cela avec d’autres précisions, comme le fait que la partie multijoueur coopérative a été laissée de côté :

« Malgré notre silence ces derniers temps, nous n’avons pas chômé ; cette année a été productive et nous avons réalisé d’importants progrès sur tous les fronts, de la conception du monde et des combats à la profondeur narrative et à l’atmosphère […] Après des mois de tests internes et d’échanges avec les joueurs et les fans de la licence, nous avons conclu que pour vous offrir une expérience « Terminator » authentique, avec une jouabilité optimale, nous devions faire l’impasse sur le mode multijoueur coopératif. Nous savons que cela peut être décevant, mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure direction créative pour une vision sans compromis du monde après le Jugement dernier. »

Il n’est aussi plus question de lancer ce Terminator Survivors en accès anticipé, ce qui est une drôle de décision. À voir si cela ne vient pas de Nacon lui-même après avoir tenté la chose avec d’autres jeux sans grands résultats, à l’image de GreedFall 2 :

« Au lieu d’un accès anticipé, nous voulons que vos premiers pas dans cet univers soient une expérience complète et aboutie. Vous l’aurez sans doute deviné, Terminator : Survivors ne sortira pas en 2025. Nous n’avons pas encore de nouvelle date, mais nous vous tiendrons informés dès que possible. Néanmoins, vos retours sont essentiels pour le développement. C’est pourquoi nous organiserons plusieurs playtests fermés (sous NDA) à l’approche de la date de sortie. »

Terminator Survivors est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.