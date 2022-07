Accueil » Actualités » Nacon annonce un jeu de survie Terminator en monde ouvert sur PC et consoles

Nacon est décidément très friand des vielles licences cinématographiques car après Robocop, c’est Terminator qui va avoir droit à une nouvelle adaptation. Par contre, pas de Schwarzy à l’horizon pour le moment semble-t-il.

Survivre dans le futur apocalyptique de Terminator

Lors de la conférence Nacon Connect, l’éditeur français a annoncé un tout nouveau jeu dans l’univers de la célèbre franchise cinématographique des années 80 avec en vedette Arnold Schwarzenegger (on va éviter de parler des dernières adaptations cinématographiques). Pas de voyage dans le temps ici, le titre prendra place dans le futur apocalyptique de Skynet. Nous aurons ainsi droit à une histoire originale qui nous fera incarner plusieurs survivants entre la période du Jugement Dernier et la création de la résistance par John Connor.

On ne sait pas encore grand-chose sur le jeu si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu de survie en monde ouvert. Le court teaser dévoilé nous assure tout de même que la menace des androïdes T-800 sera bien présente. Développé par le studio Nacon de Milan, ce jeu Terminator ne dispose toujours pas de titre officiel ni de période de sortie. En revanche, on sait qu’il est prévu sur consoles et PC.

On espère qu’il sera plus ambitieux que le FPS de 2019 et dernier jeu de la licence en date : Terminator Resistance.