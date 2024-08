L’avènement des machines attendra

Qui aurait pu imaginer que Terminator aurait droit à son jeu de survie en monde ouvert ? C’est pourtant le pitch que va nous proposer Terminator Survivors, première production du jeune studio NACON Milan, présentée avec un premier trailer plus tôt dans l’année. Malheureusement, il va falloir se montrer patient puisque si le titre était initialement prévu pour le 24 octobre de cette année, les développeurs préfèrent prendre le temps et viennent d’annoncer un report à l’année prochaine.

Dear Survivors, we have an important update about Terminator: Survivors. pic.twitter.com/LkVJyEHriX — Terminator: Survivors (@SurviveTheT800) August 12, 2024

Aucune nouvelle date cependant, juste un vague « 2025 ». Les raisons évoquées sont plutôt traditionnelles, expliquant que ce report était nécessaire et que « ce temps supplémentaire permettra d’atteindre la qualité attendue ». Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle, aussi bien pour la qualité du jeu que pour sa visibilité, qui aurait été étouffé par les (très) nombreuses sorties prévues en cette fin d’année.

En attendant, on rappelle que Terminator Survivors est prévu sur PC, d’abord en accès anticipé, puis sur consoles, PlayStation 5 et Xbox Series. Quand ? On verra, mais comme le disent les développeurs : « We’ll be back ».