Tandis que PlayStation autorise les remboursements pour MindsEye, le studio Build A Rocket Boy a trouvé une source du problème

Depuis hier, plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux nous montrent en effet que PlayStation a autorisé le remboursement de MindsEye chez celles et ceux qui se plaignent des trop nombreux bugs du jeu. Tout le monde ne semble pas avoir droit au même traitement ici puisque certains témoignages indiquent que PlayStation enquête sur la chose avant d’offrir un remboursement. Une situation qui évoque forcément celle de Cyberpunk 2077 en son temps, même si le titre de CD Projekt Red avait bien d’autres qualités à revendre face au jeu de Build A Rocket Boy.

Face à cette situation, c’est bien évidemment tout un studio qui se retrouve à bûcher comme jamais sur des correctifs d’urgence, très peiné par la situation. VGC rapporte l’un des messages postés sur le serveur Discord du jeu, où Build A Rocket Boy dit avoir identifié la source de l’un des problèmes majeurs du jeu, qui toucherait une personne sur 10, et prévoit ainsi de sortir un hotfix dès aujourd’hui sur PC dans l’espoir de corriger cela :

« Nous sommes profondément désolés que tous les joueurs n’aient pas pu profiter du jeu comme prévu. Notre priorité est d’optimiser les performances et la stabilité afin que chaque joueur, sur tous les appareils, puisse profiter d’une expérience de jeu de la même qualité. Nos équipes ont travaillé sans relâche toute la nuit pour résoudre bon nombre de ces problèmes, et nous avons désormais identifié que la grande majorité des plantages étaient dus à une fuite de mémoire. Cela a affecté environ un joueur sur dix. Nous sommes pleinement engagés à garantir une expérience optimale à tous nos joueurs, et nous continuerons à fournir des mises à jour fréquentes et transparentes. Nous ferons de notre mieux pour répondre à tous vos commentaires et retours. »