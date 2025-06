Sans surprise, MindsEye a droit à un lancement chaotique, et même le contenu sponsorisé ne le sauve pas

Les quelques courageux ayant décidé d’acheter MindsEye dès son lancement dans l’espoir d’y trouver un TPS un peu old-school ne s’attendaient peut-être pas à ce que le résultat soit celui-ci. Il suffit d’aller jeter un œil sur les évaluations Steam pour se rendre compte qu’au-delà même de la qualité du jeu (que chacun jugera de son côté), MindsEye semble être complétement cassé d’un point de vue technique. Derrière la belle gueule des cinématiques, le jeu de Build A Rocket Boy souffre de nombreux bugs et autres soucis, que le studio promet de régler.

Sur Reddit, le studio indique qu’il prévoit de sortir un hotfix d’ici peu, d’abord sur PC cette semaine, puis plus tard sur consoles. Celui-ci devrait notamment améliorer les performances, et Build A Rocket Boy promet à nouveau que ce n’est là que le premier correctif avant d’autres patchs. Il termine néanmoins en s’entêtant sur la longue durée de vie du support du jeu :

Une promesse sans doute un peu vaine aujourd’hui, surtout à la vue du contexte actuel.

Car pour remonter la pente, MindsEye aurait aussi besoin d’un bon bouche-à-oreille. Ce qui n’est pas gagné dans la mesure où même les streamers sponsorisés par le studio n’arrivent pas à garder leur sérieux devant l’état du jeu. Une vidéo de l’un d’eux fait en ce moment le tour des réseaux sociaux, où l’on peut voir DarkViper être dépité au point d’avoir un fou rire lorsqu’il s’agit d’indiquer aux spectateurs où acheter le jeu.

Sponsored MindsEye streamer can't keep it together when telling viewers where they can buy the game.

— AmericanTruckSongs10 (@ethangach.bsky.social) 2025-06-11T15:05:39.127Z