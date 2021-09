Tales of Arise : Le titre atteint déjà le million d’exemplaires vendus

On savait déjà que Tales of Arise cartonnait sur Steam, en enregistrant le pic d’activité le plus haut pour la série, et de très loin. On attendait donc maintenant de connaître les premiers chiffres de ventes du titre, ce qui n’a pas tardé.

25 ans de jeux, 25 millions de ventes

Bandai Namco nous annonce aujourd’hui que Tales of Arise vient de dépasser le million d’exemplaires vendus, en moins d’une semaine, ce qui fait de lui l’épisode de la série à connaitre le meilleur démarrage. Un succès autant critique que financier donc, et qui devrait assurer un bel avenir à la saga, plus forte que jamais.

L’éditeur a aussi signalé que Tales of Berseria, sorti en 2016, s’est vendu à 2 millions d’exemplaires, tandis que Tales of Vesperia: Definitive Edition a écoulé 1,5 millions de copies. En tout, ce sont 25 millions de jeux Tales of qui ont été vendus, pile pour les 25 ans de la série.

Tales of Arise est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez nos guides sur le jeu, notamment sur la localisation des hiboux.