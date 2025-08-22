Syberia Remastered : Le jeu d’aventure de Microids sortira le 6 novembre sur PC et consoles

Une version VR également annoncée et datée au 13 novembre

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, rappelons qu’il a vocation à remettre au goût du jour l’expérience originale proposée en 2002, ce qui passera essentiellement par des graphismes et animations retravaillées, ainsi qu’une interface et des énigmes repensées et améliorées. Nous y suivrons l’histoire de Kate Walker, une brillante avocate new-yorkaise. Se rendant dans un village isolé des Alpes françaises afin de conclure la vente d’une vieille usine d’automates, son voyage va finalement l’amener à suivre les traces de Hans Voralberg, un inventeur de génie ayant pour rêve insensé de percer les mystères entourant le mythe de Syberia.

Syberia Remastered arrivera en novembre sur PC, consoles et Meta Quest 3. Si son édition standard ne vous suffit pas, notez qu’une édition physique limitée de la production sera bientôt disponible à la vente. Elle contiendra un artbook en plus du jeu en boite sur PS5 ou Xbox Series, au choix.