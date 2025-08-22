Syberia Remastered : Le jeu d’aventure de Microids sortira le 6 novembre sur PC et consoles
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Annoncé en mai dernier, Syberia Remastered a décidé de profiter de la Gamescom 2025 pour se rappeler à notre bon souvenir en diffusant un nouveau trailer. En plus de nous donner un joli aperçu du travail de modernisation graphique et technique réalisé dessus par les développeurs de Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, le jeu d’aventure a dévoilé sa date de sortie. Rendez-vous le 6 novembre sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series… et le 13 novembre sur Meta Quest 3 puisque, oui, il sera aussi jouable en VR une semaine plus tard sur ce casque.
Une version VR également annoncée et datée au 13 novembre
Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, rappelons qu’il a vocation à remettre au goût du jour l’expérience originale proposée en 2002, ce qui passera essentiellement par des graphismes et animations retravaillées, ainsi qu’une interface et des énigmes repensées et améliorées. Nous y suivrons l’histoire de Kate Walker, une brillante avocate new-yorkaise. Se rendant dans un village isolé des Alpes françaises afin de conclure la vente d’une vieille usine d’automates, son voyage va finalement l’amener à suivre les traces de Hans Voralberg, un inventeur de génie ayant pour rêve insensé de percer les mystères entourant le mythe de Syberia.
Syberia Remastered arrivera en novembre sur PC, consoles et Meta Quest 3. Si son édition standard ne vous suffit pas, notez qu’une édition physique limitée de la production sera bientôt disponible à la vente. Elle contiendra un artbook en plus du jeu en boite sur PS5 ou Xbox Series, au choix.
Date de sortie : 06/11/2025