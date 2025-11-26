Test Syberia Remastered – Le gros plaisir coupable de cette fin d’année ?

6.5

Jaquette de Syberia Remastered
Syberia Remastered
pc
ps5
xbox series
meta quest

Date de sortie : 06/11/2025

  • Un récit et un univers qui n'ont presque pas vieilli en 23 ans
  • Un gameplay bien optimisé et adapté aux standards actuels
  • Une modernisation graphique et technique agréable à l'œil
  • Des énigmes plus ou moins retorses à résoudre
  • L'ajout de la difficulté "Histoire", utile pour nous éviter de trop tourner en rond
  • Pourquoi les cinématiques n'ont pas bénéficié d'une refonte ?
  • Le choix de ne pas avoir intégré Syberia 2 à ce remaster est assez discutable
  • De réelles lourdeurs observées dans les déplacements de Kate
  • Le visage de Kate
  • La gestuelle et les animations faciales des PNJ sont trop rigides
  • Des petits soucis de finition sont toujours présents ici et là
6.5

Syberia Remastered peut être fier de réussir à nous plonger dans une aventure sympathique à suivre de bout en bout et l’univers « clock-punk » toujours aussi envoûtant de la licence créée par Benoit Sokal. Qui plus est, il a bien saisi l’occasion d’y inclure une expérience de jeu optimisée et correctement huilée, ainsi que des améliorations techniques qui apportent une touche de modernité bienvenue aux graphismes du titre d’origine. Toutefois, il demeure un « simple » remaster, souffrant par ailleurs de divers défauts et d’absences plus ou moins discutables en matière de narration, de contenu, de gameplay, de réalisation et de finition. Ça ne nous empêche pas de passer un bon moment dessus mais une œuvre avec une telle aura que Syberia n’aurait-elle pas mérité davantage et mieux ? Nous pensons que c’est le cas et, c’est pourquoi, cette version se contente d’être un gros plaisir coupable à nos yeux. Dommage.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

