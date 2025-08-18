Swords of Legends, anciennement Gujian 4, est un action-RPG qui fait suite à une licence chinoise populaire

À ne pas confondre avec le MMO

Guijan 4 devient donc Swords of Legends (un nom déjà expérimenté avec le MMO Swords of Legends Online) et se veut être relativement indépendant des trois précédents épisodes, même s’il en conserve les bases et l’univers. Wangyuan Shengtang et le studio Aurogon Shanghai ont donné davantage de détails concernant cette suite/reboot en précisant qu’il s’agit toujours d’un action-RPG situé dans un monde très inspiré par le folklore chinois, même si la direction artistique va quelque peu évoluer. Une première bande-annonce a été relayée par Gematsu.

Il est mentionné qu’il s’agit bien d’un jeu premium solo, et non d’un free-to-play, qui n’est pas un jeu en monde ouvert. Le jeu, qui est développé sur Unreal Engine 5, se voudra plus linéaire avec une expérience plus cinématographique, même s’il est question d’une aventure avec un peu de liberté pour nous laisser progresser à notre rythme.

On y incarnera un « Underworld Enforcer », qui voyage entre le monde des vivants et celui des défunts pour accompagner les âmes égarées. Ces dernières disposeront de leurs propres histoires qu’il faudra apprendre à connaître avant de les aider.

Swords of Legends ne sera pas non plus un Souls-like, et son système de combat nous laissera capturer les âmes de certains monstres pour invoquer ces derniers en tant qu’alliés par la suite.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncé, mais on apprend que la vraie phase de développement a débuté il y a de cela deux ans. Le studio entre maintenant dans la phase de production intensive, laissant sous-entendre qu’il ne faudra peut-être pas attendre des années avant d’en voir un peu plus.

Swords of Legends est prévu sur PC et consoles. Un site officiel a ouvert ses portes.