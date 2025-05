Switch 2 : La prochaine console de Nintendo disposera d’un nouveau système de recharge pour préserver la batterie

Une gestion intelligente pour une batterie plus durable

Sur de plus en plus d’appareils tels que les smartphones, ou tout simplement du côté de chez Valve qui le teste aussi sur son Steam Deck, il est possible de limiter la charge. Grâce à l’activation d’un paramètre, le chargement peut ralentir ou se stopper passé un certain pourcentage.

Nintendo nous annonce via l’application Nintendo Today que la Switch 2 va donc intégrer une fonctionnalité de ce genre, en limitant la charge de la batterie en s’approchant des 90%. La fonction pourra être activée ou désactivée selon notre envie en se rendant dans les paramètres du système.

Il est certain que préserver la batterie de sa Switch 2 et étendre sa durée de vie n’est pas du luxe, surtout si l’usage est régulier et soutenu. Cette petite fonctionnalité est donc la bienvenue, en rappelant que la batterie, une fois chargée pleinement, devrait durer entre 2 et 6h30 selon le jeu et l’usage.

La Nintendo Switch 2 est attendue pour le 5 juin.