Surprise, The Sinking City Remastered est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS5 et Xbox Series

Une édition définitive à l’upgrade gratuit

The Sinking City Remastered, outre une refonte, c’est donc surtout le symbole d’un nouveau départ sain pour l’équipe de Frogwares. Un trailer a évidemment été diffusé afin de montrer les changements entre les versions, et le studio a pris la parole.

Sergiy Oganesyan, directeur de la publication, a tenu a laissé un petit message à l’occasion de la mise à disposition dès aujourd’hui du remaster sur PC, PS5 et Xbox Series :

« Nous préparons de grandes choses avec la marque The Sinking City, en commençant par le prochain épisode avant de préparer la suite. Ainsi, et après nos fameux problèmes rencontrés avec le jeu original, c’est incroyable de voir cette belle page s’écrire dans cette histoire mouvementée, et d’en être les seuls décisionnaires. Rendre le remaster gratuit pour tous nos fans, c’est notre manière de leur témoigner notre reconnaissance pour leur soutien affiché depuis tout ce temps, envers et contre tout. »

Et oui, et comme il avait déjà été confirmé, l’upgrade vers la version remasterisée est gratuit pour toute personne possédant The Sinking City sur PS5, Xbox Series ou PC. Un cadeau toujours aussi appréciable à l’heure où les upgrades de ce genre ont davantage tendance à être payants, surtout du côté des constructeurs.

Rappelons que The Sinking City Remastered dispose d’une refonte sous Unreal Engine 5 avec des environnements plus détaillés, des textures 4K et un meilleur jeu de lumière. Le remaster supporte également l’upscale via DLSS, FSR et TSR, et ajoute un mode Photo pour profiter un peu de toutes ces évolutions graphiques.

Voilà de quoi (re)découvrir l’œuvre de Frogwares dans ce qu’il semble être son édition finale, avant de se tourner vers l’avenir de la licence.