The Sinking City : Le studio Frogwares devient maintenant le seul éditeur du jeu, une nouvelle version est en chemin

Frogwares a visiblement obtenu gain de cause, que ce soit via un arrangement ou une décision de justice en sa faveur. Pour l’instant, on ignore ce qu’il s’est véritablement passé en coulisses avec Nacon, mais le studio ukrainien a regagné les droits d’édition de The Sinking City, lui permettant de ressortir une nouvelle version de ce jeu sur PC, notamment sur Steam où le jeu n’était plus disponible.

Cette nouvelle version du titre va voir le jour sur Steam, GOG et l’Epic Games Store dans les prochaines semaines, sans préciser quand. Elle embarquera quelques correctifs de bugs, mais elle ne sera pas compatible avec les anciennes sauvegardes. Même en téléchargeant cette version, les utilisateurs auront tout de même le choix de jouer à cette nouvelle itération et de préférer une ancienne, le temps de finir sa sauvegarde. Du moins, jusqu’au 28 février 2024, date à laquelle cette option disparaîtra.

Le studio dit également travailler sur la mise en place de sauvegarde de secours à télécharger, pour éviter à certains de reprendre le jeu à zéro. On devrait maintenant réentendre parler du jeu très prochainement.

Folks, we got some big news!

Frogwares is now the sole publisher of The Sinking City on all platforms! We're happy to finally put this whole thing behind us, and we look forward to sharing more news about the future of the franchise very soon.

Please read our full statement pic.twitter.com/IxWblqbYmP

— The Sinking City (@thesinkingcity) January 2, 2024