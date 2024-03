Virage serré vers l’horreur

S’il n’avait pas plu à tout le monde, en raison de quelques limitations techniques et d’une recette clivante, The Sinking City avait malgré tout récolté un chaleureux accueil critique, ce qui est aussi valable dans nos colonnes. Développé par Frogwares, studio derrière les récents et réussis opus de la franchise Sherlock Holmes, le titre nous mettait dans la peau de Charles Reeds, vétéran de la première guerre mondiale, partant à la pêche aux informations dans une ville inondée pleine de personnages louches et de références lovecraftiennes. Un concept qui s’écartait un brin de ce que l’on connaissait du travail de l’entreprise.

La bonne nouvelle, c’est qu’un nouvel opus est sur les rails. La mauvaise, c’est que son accomplissement dépend certainement de la générosité du public, puisque le sobrement nommé The Sinking City 2 fait l’objet d’une campagne de financement participatif via Kickstarter. Mais que cela ne vous empêche pas de jeter un œil au trailer qui suit, puisque cette suite s’annonce bien différente de son aînée, et pourrait bien créer la surprise. En effet, le titre se définit comme un véritable jeu d’horreur, et cette première vidéo nous le confirme, puisque le bestiaire s’annonce autrement plus virulent que ce que proposait comme personnages The Sinking City.

Ainsi, The Sinking City 2 sera un Survival Horror prenant place dans les années 1920, à la même période que son prédécesseur, en plein Arkham, ville nord-américaine directement tirée des écrits de Lovecraft. A en croire la page Steam, qui nous en apprend plus sur le projet, le développeur a souhaité reprendre certains poncifs du genre horrifique. On retrouvera donc un inventaire limité et différentes énigmes. La bonne nouvelle, c’est que la partie enquête du premier volet n’a pas complètement disparu, puisqu’il sera aussi possible de résoudre différents mystères dans cette suite. Enfin, le titre est développé sous Unreal Engine 5.

The Sinking City 2 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Il est toujours développé par Frogwares, qui a certainement désiré s’orienter vers du financement participatif dans le but de gagner en autonomie sur le projet. Aucune estimation de la période de sortie pour le moment… ce qui veut dire qu’il va falloir être patient !