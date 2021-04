The Sinking City sort sa version optimisée pour la Xbox Series

Malgré le fait que The Sinking City soit au beau milieu d’une affaire judiciaire entre Frogwares et Nacon, le titre s’est récemment offert une version PS5. Quelques semaines après, il arrive également sur Xbox Series avec des améliorations pour la next-gen, sans pour autant proposer une mise à niveau gratuite.

Une version Xbox Series optimisée mais pas gratuite

Comme sur PS4 et PS5, il faudra repasser à la caisse si vous possédez la version Xbox One du jeu. Etant donné que le studio et son ancien éditeur se livre une bataille judiciaire, la mise à niveau gratuite, qui est disponible pour presque la quasi totalité des jeux, n’est pas présente pour cette version Xbox Series.

On remarquera également que cette nouvelle vidéo (visible sur YouTube) illustrant cette version ne fait presque aucune mention de Nacon et Frogwares, si ce n’est dans les petites mentions à la fin.

Pour rappel, cette version next-gen permet d’afficher le jeu en 4K et 60 fps, avec des temps de chargements réduits et tous les DLC. Si vous souhaitez en savoir plus sur les premières versions de The Sinking City, vous pouvez consulter notre test.