Super Mario Bros Wonder : On sait enfin qui est la nouvelle voix de Mario

Le départ de Charles Martinet était assez inattendu et nous laissait dans une drôle de situation où Mario et Luigi n’avaient plus d’acteur de doublage officiel pendant quelques semaines. Mais dès Super Mario Bros Wonder, c’est bien le comédien Kevin Afghani qui reprendra ces rôles iconiques. Et il n’est pas question de relayer les fuite ici, puisque c’est l’acteur lui-même qui l’annonce sur Twitter (X) :

Le suspense est donc terminé. Kevin Afghani n’a pas un CV très rempli (comme Charles Martinet à l’époque, rappelons-le), puisqu’il est surtout connu pour avoir doublé Radditz, le frère de Goku, dans un spin-off fan-made de Dragon Ball. On le retrouve également au casting de Genshin Impact dans un rôle très très très secondaire (Arnold, une statue dans la version 2.8 du jeu). En somme, un petit nouveau qui nous montrera l’étendue de son talent dès ce vendredi avec la sortie du nouveau jeu.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!

— Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023