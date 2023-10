Super Mario Bros Wonder est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

L’année se termine fort du côté de chez Nintendo, puisqu’un nouveau Mario 2D va voir le jour. Ce qui est donc un petit évènement, surtout quand Super Mario Bros Wonder veut apporter un vrai vent de fraicheur à la formule. Nul doute que le jeu fera un carton pour ces fêtes de fin d’année et qu’il se trouvera au pied de nombreux sapins. Certains d’entre vous ont cependant prévus de se le procurer dès sa sortie, pour profiter des offres de lancement. Voici donc où trouver Super Mario Bros Wonder au meilleur prix.