Super Mario Bros. Wonder vous explique tout ce qu’il a à savoir à son sujet dans une longue vidéo en français

Les prochains mois de Nintendo seront marqués par la sortie de plusieurs jeux dans l’univers de Mario, et le dernier Nintendo Direct nous l’a bien montré. Mais c’est Super Mario Bros. Wonder qui sera le gros morceau et qui devrait faire gonfler les chiffres de fin d’année du constructeur, avec des millions de ventes en vue. Même si le grand public sait à quoi s’attendre d’un Mario 2D, cet épisode comportera plusieurs particularités intéressantes et inédites, qu’il faut donc expliquer de la manière la plus simple possible en vidéo.