Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026

Le free-to-play se montre, l’animé passe une tête

L’accessibilité de Suikoden Star Leap s’étend. Après l’annonce de sa disponibilité PC, une autre bonne nouvelle a été apportée lors d’un livestream dédié : le RPG free-to-play sera traduit en plusieurs langues, dont le français. Mais le principal focus a été réalisé sur la partie combat du jeu, qui a eu droit à tout un trailer.

Le gameplay combat se déroulera en deux temps. D’abord, une partie tour par tour, où l’on voit les différentes actions et techniques disponibles, avant de faire entrer l’aspect tactique avec la gestion de notre formation et des soutiens possibles.

L’autre manière de mener des affrontements se situe du côté des batailles à grande échelle, le « War Mode ». Ici, nous gérons nos unités de différents types face aux formations ennemies, avant de poursuivre en combat traditionnel. Bref, un mélange pas si étranger dans l’histoire de la saga.

En mode tour par tour, jusqu’à six membres peuvent être alignés sur les deux lignes de trois, et le casting comprendra un certain nombre de personnages déjà vu dans la saga, comme les sœurs RanRinTen, Varkas ou Sydonia. On rappelle d’ailleurs que cet épisode se situe chronologiquement entre Suikoden V et Suikoden premier du nom.

Terminons ce segment Suikoden par le début : l’animé, dévoilé en mars dernier, a donné du nouveau. Le temps d’une séquence presque subliminale, l’équipe derrière nous annonce une diffusion prévue en 2026. Une date, et une première image, c’est tout ce que nous aurons.