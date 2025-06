Le jeu mobile free-to-play Suikoden Star Leap sortira aussi sur PC

Le gacha ne se jouera pas que sur mobiles

Même si Suikoden Star Leap est un spin-off qui sera sans doute très dispensable à l’échelle de la série, quelques fans de Suikoden regrettaient de ne pas pouvoir en profiter ailleurs que sur mobiles. Konami annonce donc aujourd’hui qu’une version PC du jeu verra bien le jour, et qu’une page Steam est d’ores et déjà ouverte. Celle-ci nous offre d’ailleurs une confirmation concernant la traduction française du titre, du moins en ce qui concerne les textes.

Pour celles et ceux qui découvrent l’existence du jeu, Suikoden Star Leap est présenté comme un RPG stratégique dans lequel on collectera les héros avec une mécanique de gacha, tout en découvrant une histoire inédite et des nouveaux protagonistes. Avec tous les personnages à recruter dans chaque, Suikoden était la cible parfaite pour un modèle économique du genre et Konami l’a bien senti. Au moins, avec cette version PC, il sera possible de découvrir le jeu de manière un peu plus confortable sur PC, même si cette version ne se débarrassera surement pas de sa partie free-to-play.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment concernant Suikoden Star Leap.