Suikoden : Konami annonce un anime ainsi qu’un tout nouvel épisode… mais sur mobiles

Un anime Suikoden II dans les cartons…

Avant de parler du prochain épisode de la série Suikoden, Konami a dévoilé l’existence d’un anime, sobrement intitulé : Suikoden: The Anime. Pour les besoins de cette adaptation, qui se concentrera sur Suikoden II, l’éditeur a décidé de prendre les choses en mains lui-même en s’attaquant directement à la production en interne, plutôt que de confier cela à un studio d’animation.

Il s’est malgré tout entouré de quelques grands noms comme le réalisateur Yuzo Sato, qui a travaillé sur des séries comme Psycho Pass, Tiger & Bunny ou encore Sket Dance. On retrouve également Ryo Hino, qui est également un grand nom de l’animation en provenance de la division japonaise de NBC Universal. Pas de véritables images à se mettre sous la dent pour le moment hormis un bref teaser diffusé durant l’émission, qui ne montre presque rien.

… et un gacha, quelle surprise

Konami a surtout profité de l’émission pour parler du prochain épisode de Suikoden. Mais avant de s’emballer, autant préciser les choses d’emblée : il ne s’agit là « que » d’un titre mobile. Et avec tout le respect que l’on peut avoir pour les titres sur cette plateforme, ce n’est probablement pas ce qu’espéraient les fans de la saga.

Suikoden: Star Leap sera donc un free-to-play avec des éléments de gacha, ce qui parait évident pour un jeu où il faut collecter des héros. Et c’est bien dommage car sur le papier, Star Leap pourrait donner envie grâce à un style pixel art qui rend nostalgique. On y suivra l’aventure d’un jeune héros et de ses amis, qui partent en quête de sauver leur village. La sortie n’a pas été précisée, et on sait seulement que Suikoden: Star Leap est prévu sur les plateformes iOS et Android.

On termine en précisant que Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sort ce 6 mars sur PC et consoles, et qu’un trailer de lancement a aussi été diffusé durant l’émission.