Styx: Blades of Greed prendra finalement un peu de retard et ne sortira qu’en février prochain

Styx reste encore un peu dans l’ombre

Après de longues années de disette, la licence Styx s’apprête à revenir. Mais mieux vaut ne pas se presser. Initialement prévu pour cet automne, Styx: Blades of Greed demandera encore quelques mois de travail. Pas de surprise ici étant donné que le jeu n’avait pas donné de nouvelles alors que l’année est maintenant sur le point de s’achever. Il faudra donc désormais patienter jusqu’au 19 février 2026, nouvelle date de sortie de Styx: Blades of Greed.

C’est avec une très courte vidéo que Cyanide et Nacon ont annoncé la nouvelle, sans pour autant s’attarder sur une grande présentation de gameplay. Espérons maintenant que ces mois supplémentaires seront salvateurs et suffisants pour corriger certains défauts, car comme notre aperçu du jeu le soulignait, cet épisode a visiblement beaucoup de potentiel et pourrait s’imposer comme une référence du genre.

Styx: Blades of Greed est prévu sur PC, PlayStation 5, et Xbox Series.