Test Styx: Blades of Greed – Un jeu d’infiltration à la durée de vie trop généreuse pour son propre bien

Publié le :

6.5

Durée de vie

Histoire principale

25 heures

Histoire et quêtes annexes

45 heures

Collectionneur

60 heures

Jaquette de Styx: Blades of Greed
Styx: Blades of Greed
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/02/2026

  • La personnalité et l'humour de Styx
  • La richesse du game et level design, au service d'une infiltration libre et gratifiante
  • Un univers médiéval-fantasy immersif
  • Une IA avec ses moments de fulgurance…
  • Une durée de vie très généreuse pour le genre…
  • Une dimension narrative assez pauvre, mal rythmée et peu accessible pour les néophytes
  • Des imprécisions et imperfections plus ou moins frustrantes dans l'expérience de jeu
  • Des soucis de finition divers et variés au lancement
  • …Et sa légendaire mémoire de poisson rouge
  • …Sans doute trop !
6.5

Styx: Blades of Greed est un bon jeu d’infiltration porté essentiellement par la richesse de son gameplay et level design, et ce même si ces aspects souffrent de diverses imprécisions et imperfections plus ou moins frustrantes au lancement. Malheureusement, en parallèle, il finit par être victime de sa propre durée de vie, qui est particulièrement généreuse pour le genre sur le long terme. Qui plus est, sa réalisation technique, aux moyens clairement limités, est ponctuée de plusieurs soucis de finition ici et là, et sa dimension narrative est assez pauvre, pas toujours bien rythmée, et ne fait pas beaucoup d’efforts pour tendre la main aux joueurs et joueuses qui voudraient découvrir la licence Styx et l’univers d’Of Orcs and Men neuf ans après la commercialisation de l’opus Shards of Darkness. C’est vraiment dommage car, malgré ses défauts, nous l’avons sincèrement apprécié et, en trouvant un meilleur équilibre dans sa conception, il aurait probablement pu marquer davantage les esprits.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

