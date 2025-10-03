Le studio derrière le phénomène Peak revient déjà avec un nouveau jeu coopératif, Crashout Crew
Aggro Crab a tout donné pour développer Another Crab’s Treasure, mais c’est finalement le petit projet annexe qu’est Peak qui a véritablement fait pleuvoir des billets verts au sein du studio. Avec des millions de ventes, ce jeu s’est imposé comme l’un des phénomènes de l’année sur PC, et a donné des idées à Aggro Crab. Ce dernier n’a pas envie de repartir tout de suite sur un gros projet, et préfère pour l’instant se contenter de petites expériences sociales dans la lignée de Peak, avec par exemple Crashout Crew qui vient d’être annoncé.
Après l’ascension, le crash
On aurait tout d’abord pu penser que ce Crashout Crew ressemblerait à un Moving Out, mais le contexte de départ est un peu différent. On incarne ici des ouvriers à bord de chariots élévateurs qui doivent bouger des marchandises et des cartons dans un entrepôt, et peu importe dans quel état. La sécurité n’est pas le maître mot, surtout à plusieurs étant donné que vos collègues n’hésiteront pas à vous rentrer dedans, quand ce ne seront pas les pièges de l’entrepôt qui provoqueront des accidents.
Une formule multijoueur qui a elle aussi toutes les chances de cartonner, sans mauvais jeu de mots. Et pour tester tout cela, une démo sera proposée dès le 13 octobre prochain sur Steam à l’occasion du Steam Next Fest.
Crashout Crew n’a pas encore de date de sortie. Il devrait sortir sur PC via Steam.
