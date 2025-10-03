Le studio derrière le phénomène Peak revient déjà avec un nouveau jeu coopératif, Crashout Crew

Après l’ascension, le crash

On aurait tout d’abord pu penser que ce Crashout Crew ressemblerait à un Moving Out, mais le contexte de départ est un peu différent. On incarne ici des ouvriers à bord de chariots élévateurs qui doivent bouger des marchandises et des cartons dans un entrepôt, et peu importe dans quel état. La sécurité n’est pas le maître mot, surtout à plusieurs étant donné que vos collègues n’hésiteront pas à vous rentrer dedans, quand ce ne seront pas les pièges de l’entrepôt qui provoqueront des accidents.

Une formule multijoueur qui a elle aussi toutes les chances de cartonner, sans mauvais jeu de mots. Et pour tester tout cela, une démo sera proposée dès le 13 octobre prochain sur Steam à l’occasion du Steam Next Fest.

Crashout Crew n’a pas encore de date de sortie. Il devrait sortir sur PC via Steam.