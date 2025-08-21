Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) annonce Daimon Blades, un FPS slasher qui va bientôt entrer en accès anticipé
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Il n’y a pas que lors de l’Opening Night Live qu’il est possible de faire le plein d’actualités durant la Gamescom. Le salon allemand est l’opportunité pour bon nombre de studios de faire parler de leurs prochains jeux, et c’est justement ce qu’a choisi de faire Streum One Studio. Désormais séparé de Focus Entertainment, le studio se lance dans l’auto-édition avec son projet Daimon Blades, révélé juste avant le début de son accès anticipé.
Un FPS qui ne fera pas dans la dentelle
Streum On Studio présente Daimon Blades comme un « daimonic first-person slasher » et confirme les théories qu’il pouvait y avoir lors du premier teaser du jeu il y a quelques semaines. Ce nouveau jeu reprend l’univers d’un précédent titre du studio, à savoir E.Y.E: Divine Cybermancy, et nous demande d’incarner un moine guerrier contraint de repousser les vagues démoniaques. Un jeu rempli de loot et de craft avec un peu de RPG et beaucoup de sang, en espérant qu’il s’agisse de celui de vos ennemis plutôt que le vôtre.
Et le studio n’a pas envie de perdre trop de temps pour recueillir votre avis sur son projet. À peine annoncé, le jeu se voit déjà doté d’une date de sortie en accès anticipé. Daimon Blades est maintenant prévu pour le 3 septembre prochain.
Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter la page Steam qui vient d’ouvrir.
