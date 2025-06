Désormé séparé de Focus Entertainment, Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) prévoit d’annoncer son prochain jeu

Retour en solo et nouveau jeu dans les tuyaux

Streum On Studio opère désormais en solo et n’a plus aucun lien avec son ancien propriétaire. Pour passer ce chapitre au plus vite et tourner la page, le studio indique maintenant qu’il est prêt à révéler au grand public ce sur quoi il travaille depuis un petit moment de son côté, loin d’un quelconque éditeur.

Sans nous dire quand exactement, Streum On Studio nous promet qu’il nous présentera son prochain jeu dès cet été, qu’il décrit simplement comme étant « un jeu d’action immersif » sur son site officiel, ce qui reste assez vague. On a malgré tout droit à un premier teaser qui permet de poser l’ambiance démoniaque et infernale de ce nouveau jeu, pour rester à peu près dans le thème des autres productions du studio.

La licence Warhammer semble donc être mise de côté pour le moment, et le studio pourrait très bien revenir à l’univers de son EYE: Divine Cybermancy afin de célébrer son retour en solitaire. Réponse dans quelques semaines.