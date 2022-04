Stray viendra visiblement ronronner sur PC et les consoles PlayStation dès cet été

Il a beau être l’un des premiers jeux PS5 a avoir été présenté, Stray se fait toujours attendre par la team chat (bien meilleure que la team doggo). Le jeu mettant en scène un chat à la recherche des siens, dans une ville futuriste où plus aucun humain ne vit, nous avait tout d’abord promis une sortie pour le début de l’année 2022, mais comme vous pouvez le constater, le projet a visiblement pris un peu de retard. Mais une nouvelle publicité diffusé par PlayStation nous donne une nouvelle fenêtre de sortie.

— PlayStation (@PlayStation) April 28, 2022